Ao lado de Norris partirá o australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminou a qualificação a 0,209 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) logo atrás, a 0,229.

Esta última prova da temporada vai decidir o campeão de construtores, com a McLaren a partir com uma vantagem de 21 pontos face à Ferrari.

Os carros papaia têm estado acima dos rivais italianos, como se viu na qualificação deste sábado.

A Ferrari, para além de se ter visto batida em pista pelos carros britânicos, terá, ainda, que lidar com uma penalização ao monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por mudar as baterias do seu carro, partindo do último lugar da grelha.

O australiano Jack Doohan (Alpine), que substituiu o francês Esteban Ocon nesta derradeira prova do ano, foi o último classificado, atrás do argentino Franco Colapinto (Williams) e do Mercedes de Lewis Hamilton.

O piloto britânico, sete vezes campeão mundial, foi eliminado logo na primeira fase da qualificação (Q2), tendo uma despedida difícil da marca germânica, pois em 2025 vai alinhar pela Ferrari.

Já campeão mundial desde o GP de Las Vegas, duas provas antes, o neerlandês Mac Verstappen (Red Bull) vai partir da quinta posição da grelha, depois de ter ficado a 0,350 segundos de Lando Norris.

O britânico, por sua vez, conquistou a nona 'pole position' da sua carreira, oitava desta temporada.

"Foi um dia perfeito para nós. Provavelmente, um pouco mais difícil do que aquilo que estávamos à espera", admitiu o piloto britânico.

As oito 'poles' de Norris começaram apenas na 10.ª prova das 24 do calendário deste ano, em Espanha. Seguiram-se Hungria, Países Baixos, Itália, Singapura, Estados Unidos, Brasil e, agora, Abu Dhabi.

Contudo, o piloto da McLaren apenas conseguiu transformar em vitórias duas das oito 'poles', em Singapura e Países Baixos.

Norris já é vice-campeão, estando, atualmente, a 80 pontos de Verstappen.

Caso vença o campeonato de construtores, será o primeiro da marca britânica desde 1998, ano em que bateu, precisamente, a Ferrari, onde pontificava, na altura, Michael Schumacher.

Já a 'Scuderia' não vence o Mundial de Construtores desde 2008, batendo, precisamente, a McLaren, num ano em que o campeão de pilotos foi Lewis Hamilton.

