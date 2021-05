"Tentei tudo o que pude, sobretudo no reatamento. Nunca me conseguia aproximar nas últimas duas curvas para passar na reta", começou por explicar Verstappen, segundo classificado, atrás de Lewis Hamilton.

O piloto holandês admite que foi "uma corrida decente". mas voltou a queixar-se de "falta de aderência".

"Senti que foi não uma corrida de prego a fundo, mas de poupança de pneus. É difícil dizer [onde é que os Mercedes são melhores do que os Red Bull] quando estamos tão perto, porque perdemos aderência", explicou.

Por isso, agora espera "para ver em Barcelona a progressão" do carro, pois há nova corrida no próximo domingo, no circuito catalão.

"Temos de melhorar porque devemos ser os mais rápidos em todas as pistas sob todas as condições, porque a pista é igual para todos", disse.

O piloto holandês está a fazer o melhor arranque de temporada da sua carreira, situando-se a oito pontos do líder Lewis Hamilton após três corridas disputadas.

"Oito pontos é perto, mas gostava que fosse ainda mais perto. A época é longa. Não queremos desistências nem erros estúpidos", sublinhou Verstappen.

