Verstappen, que chega a esta ronda na segunda posição do campeonato, fez a melhor volta em 1.26,983 minutos, batendo o líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren) por 0,012 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 0,044.

"Tentámos o melhor que pudemos para conseguir o melhor balanço possível do carro mas não foi fácil. A cada sessão fomos fazendo pequenas melhorias e penso que foi aí que conseguimos fazer a diferença", explicou o piloto neerlandês.

O circuito de Suzuka é um dos mais exigentes do Mundial e onde os pilotos conseguem fazer alguma diferença face à mecânica.

"A última volta foi prego a fundo. Aqui, ir no limite, ou até um pouco além, acaba por pagar dividendos", frisou.

Se Verstappen surpreendeu pela positiva, o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) parece ter dado um passo atrás depois de ter vencido a corrida sprint na prova anterior, na China.

O britânico, que este ano procura um inédito oitavo título mundial, primeiro com a Ferrari, foi apenas oitavo classificado, a 0,627 segundos do piloto da Red Bull.

Hamilton viu-se envolvido num incidente com o espanhol Carlos Sainz (Williams), precisamente o piloto que substituiu na Ferrari, que seguia em marcha lenta quando o britânico tentava uma volta rápida.

O piloto espanhol acabou penalizado em três posições na grelha e domingo partirá do 15.º lugar.

A sessão teve, ainda, de ser interrompida durante a segunda fase da qualificação, a Q2, devido a um pequeno incêndio na erva da escapatória da curva 15, provocada pelas faíscas que saíam dos monolugares.

Uma situação que já tinha acontecido na terceira sessão de treinos livres.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi quarto classificado, a 0,316 segundos, seguido do britânico George Russell (Mercedes), do italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls).

O neozelandês Liam Lawson, despromovido esta semana da Red Bull para a Racing Bulls, 'vingou-se' e bateu o substituto, o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull), Lawson parte do 13.º e o nipónico do 14.º, ambos promovidos uma posição com o castigo de Sainz.

A corrida tem arranque previsto para domingo, às 06:00 horas (horas de Lisboa), com previsão de possibilidade de chuva.

Lando Norris chega na liderança do campeonato, com 44 pontos, mais oito do que Verstappen, que é segundo.

