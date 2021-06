O líder do campeonato do Mundo bateu o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) por 0,194 segundos, mas será o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) a sair ao seu lado, do segundo lugar da grelha devido a uma penalização de três lugares atribuída a Bottas por ter feito um pião na via das boxes, na sexta-feira.

Verstappen rodou em 1.03,841 minutos, com Hamilton a ficar a 0,226s e o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,279s.

Esta foi a sexta 'pole' da carreira de Verstappen, terceira da temporada.

Bottas sairá de quinto, atrás ainda do mexicano Sérgio Perez (Red Bull), que ficou a 0,327s.

O GP da Estíria de Fórmula 1 é a oitava prova da temporada.

AGYR // AMG

Lusa/Fim