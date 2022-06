"O brasileiro de 27 anos foi o mais votado entre os treinadores e capitães dos 18 emblemas do principal escalão. Contratado ao Rio Ave em janeiro de 2021, Matheus Reis voltou a afirmar-se nas opções de Rúben Amorim. No total, o defesa somou 26 jogos na I Liga, em que alcançou dois golos e duas assistências", lê-se na nota publicada pela Liga Portugal no seu site oficial.

Matheus Reis junta-se ao colega de equipa Pedro Pedro, que foi votado como o melhor lateral-direito, numa equipa em que também já foram 'desvendados' Pepe e Mbemba, como centrais, e Diogo Costa, como guarda-redes, os três jogadores do campeão FC Porto.

No 'onze' da época da II Liga, a lateral esquerdo Leonardo Lelo, do Casa Pia, foi o nome revelado, numa equipa em que já estão o guarda-redes Ricardo Batista e o defesa Vasco Fernandes, que alinham igualmente no emblema lisboeta.

Alexsandro, do Desportivo de Chaves, Aderllan Santos, do Rio Ave, ambos centrais, também integram os eleitos.

