Raul Silva, Piazon e Chiquinho são os maiores destaques da lista, eles que não foram opção na goleada (6-0) diante do Santa Clara, sábado, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os grandes ausentes são o guarda-redes Matheus (autorizado a ausentar-se por razões de ordem pessoal) e o médio Al Musrati (lesão traumática no joelho direito), juntando-se aos indisponíveis, por lesão, David Carmo, Tormena, Sequeira e Buta.

Destaque ainda para a chamada dos jovens Leonardo Ferreira (guarda-redes, uma estreia), Gorby, Rodrigo Gomes e Roger.

O Sporting de Braga, que parte hoje para a Dinamarca, realiza, na quarta-feira, o habitual treino no recinto do adversário pelas 17:30 e, meia hora antes, Carlos Carvalhal e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.

Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo F, com nove pontos, e Midtjylland, terceiro, com cinco, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Arena Herning, jogo que será arbitrado pelo eslovénio Matej Jug.

A lista dos 24 convocados:

Guarda-redes: Tiago Sá, Lukas Hornicek e Leonardo Ferreira.

Defesas: Yan Couto, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Raul Silva, Moura.

Médios: Gorby, André Horta, Piazon, Chiquinho, Lucas Mineiro, Castro.

Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vítor Oliveira, Roger, Rodrigo Gomes e Mario González.

