No Deutsche Bank Park, em Frankfurt, para o primeiro jogo a eliminar, Roberto Martínez abandona os três centrais que tinha utilizado na vitória frente à República Checa (2-1) e na derrota com a Geórgia (2-0).

Martínez, que na derrota frente aos georgianos no fecho da fase de grupos e com tudo já definido para a formação lusa, tinha optado por fazer uma rotação no 'onze', mantendo apenas o guarda-redes Diogo Costa, o médio João Palhinha e o avançado Cristiano Ronaldo, faz agora regressar a equipa que venceu a Turquia (3-0).

Assim, Diogo Costa vai ter à sua frente os centrais Rúben Dias e Pepe, enquanto nas laterais vão estar João Cancelo na direita e Nuno Mendes na esquerda, com João Palhinha como médio defensivo.

Mais à frente, no meio-campo, vão atuar Vitinha e Bruno Fernandes, com Bernardo Silva na direita do ataque e Rafael Leão, que regressa após castigo, na esquerda, enquanto no meio vai estar o 'capitão' Cristiano Ronaldo, que ainda procura o primeiro golo na competição.

Ronaldo e Palhinha, que estão no 'onze', e Francisco Conceição, Pedro Neto e Rúben Neves, que começam a partida no banco, já viram uma cartão amarelo na competição e se virem outro falham um eventual embate com a França nos quartos de final.

Do lado da Eslovénia, destaque para a titularidade esperada do guarda-redes Jan Oblak e do avançado Sporar, que já passaram pelo futebol português, bem como para o dianteiro Sesko, que alinha nos alemães do Leipzig.

O encontro entre Portugal e Eslovénia tem início agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato, com o vencedor a enfrentar a França nos quartos de final da competição, que decorre na Alemanha.

AJO/LG // PFO

Lusa/Fim