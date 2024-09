"Estamos ansiosos para voltar ao campo. Vamos encontrar um Portugal cheio de energia e com muita vontade. Gostamos sempre de jogar em ataque. Vamos ter um teste interessante porque a Croácia é uma equipa que gosta de ter a bola. Serão duas equipas que vão lutar pela bola. Portugal estará com muita ambição e vontade de voltar ao campo. Queremos voltar a dar alegrias aos nossos adeptos", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os croatas, da jornada de arranque da Liga das Nações.

Martínez lembrou que Portugal quer "sempre ganhar" todos os torneios e competições que disputa, mas também lembrou que muitas vezes os encontros são decididos por pequenos detalhes, como aconteceu no Euro2024, na derrota com a França nos quartos de final nas grandes penalidades.

"O detalhe é muitas vezes um penálti em que a bola bate no poste. O grupo estava preparado para fazer mais dois jogos (no Europeu). Tivemos muito bem em muitos aspetos. As críticas fazem parte da exigência, mas exigência, em termos internos, é ainda mais forte do que a exigência dos adeptos. Temos sempre a exigência máxima", frisou.

O selecionador português anunciou ainda que Raphaël Guerreiro vai falhar toda a fase de qualificação da Liga das Nações, ou seja, não voltará a representar Portugal em 2024, para poder regressar à máxima forma física.

"Ele precisava deste período da seleção para trabalhar os índices físicos e para evitar os problemas que o deixaram fora do último Europeu. Ele não está lesionado. Ele acha que precisa de usar este período para trabalhar o seu corpo. Foi a conversa que tivemos", explicou.

O Portugal-Croácia, do Grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do turco Umut Meler.

Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19:45.

Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

LG/DYRP // AJO

Lusa/fim