Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, e Samuel Costa, médio do Maiorca, são as grandes novidades nas escolhas do técnico espanhol, para os jogos com Polónia e Escócia, da Liga das Nações, numa lista que conta com os regressos de João Cancelo, Otávio e Francisco Conceição, bem como com a continuidade de Renato Veiga e Trincão.

"O Ricardo Velho é um exemplo de trabalho, profissionalismo, dedicação e esforço e que como isso pode levar qualquer jogador à seleção. Sonhar faz parte. O Samuel Costa tem historial nos escalões de formação da seleção e tem um perfil muito interessante. Tem energia, dinâmica e taticamente é muito inteligente. Merece a oportunidade", afirmou Roberto Martínez.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional explicou que Portugal tem neste momento um grupo mais vasto de opções em comparação, por exemplo, com o último ciclo, do Euro2024.

"Estamos a dar oportunidade e queremos ver jogadores novos para alargarmos as opções, apesar de estarmos aqui para ganhar a Liga das Nações. Mas, sim, temos um grupo ainda maior para criar um grupo final para o próximo Campeonato do Mundo".

De fora, desta vez, ficaram Tiago Santos e Geovany Quenda, jogadores que tinham sido estreantes em convocatórias de Portugal, mas que agora ficaram pelos sub-21.

"Há um processo de evolução e faz parte. Não queremos queimar etapas importantes e é também importante os sub-21 conseguirem o apuramento para o Europeu", referiu o treinador de 51 anos.

Já Renato Veiga e Trincão, apesar de não terem sido utilizados em setembro frente à Croácia e Escócia, continuam nas escolhas de Martínez e poderão ser utilizados em Varsóvia e Glasgow.

"O Trincão é um jogador muito interessante e o Renato Veiga está a crescer muito. É um jogador que pode atuar como central, lateral e até trinco. Têm uma polivalência que pode ser importante para nós", disse.

Martínez confessou ainda que, mesmo convocado, Gonçalo Inácio poderá falhar os próximos dois jogos de Portugal na Liga das Nações, devido a problemas físicos, e explicou que o central irá ser avaliado pelo departamento médico na terça-feira, dia em que arranca o estágio na Cidade do Futebol.

A seleção das 'quinas' vai defrontar a Polónia no dia 12 de outubro, em Varsóvia, jogando três dias depois frente à Escócia, em Glasgow, ambas as partidas com início marcado para as 19:45 (horas em Lisboa).

Portugal lidera o Grupo A1 com seis pontos, depois de vencer em casa a Croácia e a Escócia nas duas primeiras jornadas, ambas por 2-1, numa edição em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para os quartos de final.

A Croácia está em segundo, com três pontos, os mesmos da Polónia, enquanto a Escócia é última, ainda a zero.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

