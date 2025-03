"Vou ser muito honesto, eu não vejo, não leio nada. Caso contrário, não fazia bem o meu trabalho. Eu vou dar o meu máximo para atingir o objetivo. A atitude e o compromisso nesta seleção é o máximo. A minha exigência é dentro de portas, não fora. Nos últimos 27 jogos, mostrámos que estamos a crescer. O objetivo é o apuramento para a 'final four'", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador português falava aos jornalistas na Cidade de Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os dinamarqueses, agendado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No primeiro jogo, em Copenhaga, Portugal acabou derrotado por 1-0, com Roberto Martínez a assumir que foi o pior jogo da equipa das 'quinas' desde que assumiu o seu comando no início de 2023.

"Na Dinamarca, foi uma má exibição, mas agora jogamos em casa. Precisamos de avaliar o que estamos a fazer. Estamos a jogar em casa, com Alvalade cheio, a apoiar-nos. Na Dinamarca não mostrámos a nossa identidade, não tivemos a mesma intensidade da outra equipa. Por isso, temos de melhorar muito. Não mudar tudo, mas apenas fazer alguns ajustes", referiu.

Com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a assistir à conferência de imprensa, Martínez lembrou o que já alcançou pela seleção lusa e defendeu que o balanço deve ser jeito nos 27 jogos que já disputou e não em apenas um.

"Queremos a perfeição, mas o futebol não é isso. No apuramento para o Euro2024 fizemos 10 vitórias. Foi histórico. No Europeu, o nosso melhor jogo foi contra a França, mas acabámos por não passar. Fomos primeiro do grupo da Liga das Nações à frente da Croácia, que agora venceu a França", disse.

O técnico espanhol avançou ainda que Bernardo Silva, suplente utilizado na primeira mão, vai ser titular em Alvalade e somar a 100.ª internacionalização, tornando-se o oitavo jogador da história da seleção nacional a alcançar esse feito.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19:45 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic,

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

No domingo, além do futuro na Liga das Nações, Portugal fica a conhecer o grupo em que vai disputar a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será em setembro, outubro e novembro deste ano.

LG // PFO

Lusa/Fim