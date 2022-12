Marrocos elimina Espanha e pode defrontar Portugal nos 'quartos'

Marrocos qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, ao vencer a Espanha por 3-0, no desempate por penáltis, no sétimo encontro dos 'oitavos', em Doha, marcando encontro com o vencedor do Portugal-Suíça.