Marrocos e Croácia seguem para 'oitavos' do Mundial2022 e Bélgica fica de fora

Marrocos, com um triunfo por 2-1 sobre o Canadá, e Croácia, ao empatar a zero com a Bélgica, que 'caiu', qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, no fecho do Grupo F.