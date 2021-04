Marítimo vence no Bessa e ultrapassa Boavista na I Liga

O Marítimo ascendeu hoje ao 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o Boavista, que caiu para 16.º, por 1-0, em encontro da 29.ª jornada, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.