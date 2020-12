Com o golo marcado já no tempo de compensação, na receção à equipa lisboeta, os 'verde rubros' colocaram também fim ao ciclo negativo de seis jogos sem vencer para o campeonato.

Joel 'saltou' do banco de suplentes para assinar a vitória madeirense, permitindo a ascensão à 12.ª posição da tabela, com 10 pontos, deixando para trás a lanterna-vermelha que o acompanhou após a última jornada. Com um ponto a mais do que a formação insular, o Belenenses SAD encontra-se em 10.º lugar.