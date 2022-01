"Temos uma vontade muito grande de fazer a primeira vitória fora, sabendo que vamos ter um adversário que está a fazer uma campanha extraordinária, que luta neste momento para ser uma da equipas sensação do campeonato", afirmou Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao embate em Portimão, que acontece no domingo, às 15.30.

O treinador de 38 anos já orientou o conjunto madeirense em cinco partidas oficiais, tendo averbado três vitórias [todas em casa], um empate e uma derrota.

Nos dois jogos disputados fora sob a orientação do sucessor de Julio Velázquez, o Marítimo conquistou apenas um ponto, mas, segundo o 'timoneiro' insular "fez muitas coisas boas", tanto no empate diante do Boavista (1-1), como na "dura derrota" frente ao Benfica, por 7-1.

Por outro lado, o adversário que se segue apenas venceu no seu reduto em duas ocasiões, diante do Santa Clara, na sexta jornada, e ao Belenenses SAD, na 11.ª.

O técnico dos 'leões do Almirante Reis' acredita que a vontade de "inverter a situação" é um ponto em comum nas duas formações.

"Independentemente dos resultados que têm tido em casa, sabemos que vamos ter um adversário fortíssimo, bem treinado, com uma equipa de valor e nós temos de estar no nosso melhor para conseguirmos no final do jogo estarmos felizes com o nosso desempenho e conquistar os três pontos", destacou.

Sobre o surto de covid-19 que afetou o conjunto maritimista na semana que antecedeu ao encontro com o Vizela [vitória por 2-0], com sete casos confirmados de infeção, o treinador assegurou se ter tratado de uma "situação complicada e dura de gerir", mas superada com "brilhantismo por parte dos atletas".

"A forma como nos reerguemo-nos e conseguimos ir a jogo e disputá-lo da forma que o fizemos deixa-nos naturalmente satisfeitos e com uma vontade muito grande de sermos melhores neste jogo", assegurou Vasco Seabra, confirmando ainda que os atletas em questão "já se encontram aptos fisicamente".

Com Edgar Costa, Diogo Mendes, Beltrame, China, Pelágio, Rúben Macedo, Ricardinho e ainda Rossi, que acusou após o embate diante do conjunto vizelense, recuperados da infeção, Vasco Seabra poderá ainda contar com o regresso de Bruno Xadas, que já treinou sem condicionantes na presente semana.

De fora das opções do treinador está o lateral Soderstrom e o central Jorge Sáenz por mazelas físicas e Matheus Costa, que cumpre castigo após ter completado a sequência de amarelos na última jornada.

Questionado sobre possíveis entradas e saídas do plantel neste mercado de inverno, Vasco Seabra sublinhou que "qualquer alteração, os atletas serão sempre informados" por si.

"Nunca controlamos o mercado, seja para entradas ou saídas. Aquilo que sabemos é que está aberto e a situações que possam acrescentar estaremos sempre abertos para falar sobre elas", concluiu.

O Marítimo, nono classificado, com 17 pontos, visita o Portimonense, que se encontra em sexto lugar, com 24, para a 17.ª jornada da I Liga, pelas 15:30 de domingo, numa partida com arbitragem de André Narciso, da AF de Setúbal.

SFYR // VR

Lusa/Fim