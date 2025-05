"O empolgante ala chegou ao Burnley em janeiro por empréstimo da equipa portuguesa e, depois de ajudar o clube a alcançar a promoção para a Premier League, o jogador de 26 anos agora fará a mudança com um contrato de quatro anos após a conclusão do seu contrato de empréstimo", destacou o emblema britânico no seu sítio de Internet.

Por seu turno, Edwards, que passa a estar liga ao clube até 2029, apontou para a qualidade do grupo de trabalho que encontrou no Burnley e mostrou-se entusiasmado com a subida ao principal escalão do futebol inglês.

"Quando entras num novo grupo, tens que provar a ti mesmo novamente, e mostrar o que podes fazer, e foi isso que tentei fazer desde o primeiro minuto. É o melhor balneário em que já estive. Toda a gente é muito próxima e realmente amiga longe do futebol", assinalou, em declarações divulgadas no site oficial do clube.

E acrescentou: "Todos os jogadores querem jogar na Premier League e, agora que estamos lá, estou animado. Mal posso esperar por isso agora".

Marcus Edwards recorreu ainda à sua conta na rede social Instagram para se despedir dos 'leões', sublinhando os três anos que passou em Alvalade.

"Aproveitei cada momento. Passei bons e maus bocados, vitórias e derrotas. Jogar em Alvalade foi sempre especial. Temos muitas memórias fabulosas e é algo que nunca esquecerei e sempre serei grato", lançou.

O jogador inglês deixou ainda uma palavra para a 'dobradinha' alcançada esta temporada pelos 'verdes e brancos'.

"Dois campeonatos seguidos e a Taça [de Portugal]. Uau, é o que o clube e os adeptos merecem", salientou.

Edwards fez ainda questão de vincar a sua passagem pelo Vitória de Guimarães, de onde se transferiu para o Sporting, mostrando-se grato pela experiência profissional em Portugal.

"Passei cinco anos e meio da minha vida aí e é um país a que agora chamo de casa. Obrigado a todos os que me deram uma mão amiga e a todos os que me fizeram sentir, e à minha família, bem-vindos", escreveu, assegurando que vai ser sportinguista "para sempre".

DN // MO

Lusa/Fim