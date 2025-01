"Estou aqui para vos dizer isto: a casa é vossa, hoje é o vosso dia, não é o meu dia, é o vosso dia, contem comigo, contem com estas pessoas maravilhosas que aqui estão comigo para fazer a diferença, para apoiar este grande clube e especialmente hoje que ganhe o Benfica", sublinhou Galinha, durante um encontro que reuniu cerca de 300 benfiquistas no empreendimento turístico em Rio Maior.

Esta iniciativa ocorreu horas antes da visita das 'águias' ao recinto do Casa Pia, emblema que disputa os jogos enquanto visitado no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 18.ª jornada da I Liga.

O empresário natural da Benedita, no concelho de Alcobaça, admitiu, em entrevista à Rádio Renascença, na sexta-feira, a possibilidade de avançar para as eleições do clube, previstas para outubro.

"O Benfica é uma das melhores, se não a melhor marca que Portugal tem, a marca que desde os Descobrimentos pode levar o país mais longe. Os astros estão alinhados para criar um projeto único, mas tenho de sentir o conforto das pessoas que estão a meu lado", enfatizou à data.

Já este sábado, num almoço de convívio que decorreu numa unidade turística que foi adquirida no ano passado pelo Grupo Bel, cujo diretor-executivo é Marco Galinha, estiveram presentes antigos dirigentes 'encarnados'.

Uma deles foi Varandas Fernandes, vice-presidente das direções lideradas por Luís Filipe Vieira entre 2012 e 2021, e que, em declarações à comunicação social, deixou o seu apoio a uma hipotética candidatura de Galinha.

"É um benfiquista como todos nós, se tem condições para vir a ser candidato? Tem. Neste momento não é candidato, não sei se quer aceitar ou não, nunca conversámos sobre isso, mas é um benfiquista que, desde a primeira hora, se começou a preocupar com o Benfica", destacou o antigo vice-presidente.

Além do tema relativo às eleições no Benfica, Varandas Fernandes, membro da comissão de revisão dos estatutos, lamentou ainda a demora na aprovação deste documento.

"Assistimos a uma demora incompreensível para marcação da Assembleia Geral para votar os novos estatutos, tivemos a palavra de honra do presidente Rui Costa de que os estatutos são para aprovar já. E estamos a ver o tempo a passar e as coisas a demorar", disse, perante uma plateia composta por cerca de 300 pessoas, afirmando que "isto não é o Benfica".

"Não pode haver este tipo de conduta. Não aceito, nem concebo, que as próximas eleições se realizem com os estatutos antigos. Os novos estatutos são fundamentais", rematou.

João Diogo Manteigas é atualmente o único candidato anunciado à presidência do Benfica, que deve contar com a oposição do atual presidente, Rui Costa.

