O piloto português cruzou a meta 31,641 segundos depois do vencedor, que deixou na segunda posição o francês Johann Zarco (Honda) a 4,088 segundos, e na terceira o espanhol Marc Márquez (Ducati), a 5,929.

Com estes resultados, Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo e MotoGP, reforçou a liderança do Mundial, após sete das 22 corridas, com 196 pontos.

