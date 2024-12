"É um esforço financeiro que vale a pena, até pelas condições em que é realizado. É a três, Marrocos tem uma parte, que é a mais pequena, Espanha tem a parte maior, nós temos uma parte intermédia", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Amesterdão, no fim da sua visita de Estado aos Países Baixos.

O chefe de Estado realçou que "não exige novos estádios".

"E, nesse sentido, parece equilibrado aquilo que se vai fazer, porque em 2030, nós esperamos que nessa ocasião, com a economia portuguesa e a economia europeia em geral e a economia mundial numa situação melhor, se possa retirar uma vantagem grande, atendendo à evolução do turismo nos últimos anos", acrescentou.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou hoje, em congresso extraordinário, em Zurique, que o Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, países que irão acolher a maior parte dos jogos.

Esta era candidatura única ao Mundial de 2030 e prevê que três dos jogos da fase final se realizem na Argentina, no Paraguai e no Uruguai -- ficando assim a competição repartida, no total, por seis países.

Em Portugal, haverá jogos no Estádio da Luz -- onde será disputada uma das meias-finais, por ser o único no país capacidade mínima de 60 mil lugares -- e no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e no Estádio do Dragão, no Porto.

A candidatura ibérica foi lançada em outubro de 2020. Em 2022, já depois da invasão russa, foi alargada à Ucrânia, que acabou por ser substituída por Marrocos, em março do ano passado.

Em outubro do ano passado, o chefe de Estado considerou que esta era, desde o início, "uma candidatura vencedora" e que o resultado "supera as expectativas", porque se tornou "uma candidatura europeia, africana e sul-americana, ligando países que têm uma História em comum".

Portugal irá estrear-se na organização de mundiais de futebol, depois de ter recebido o Europeu de 2004. a Espanha organizou o Euro de 1964 e o Mundial de 1982, enquanto Marrocos acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.

Hoje foi também confirmada pela FIFA a atribuição da organização do Mundial de 2034 à Arábia Saudita.

