Segundo a mesma fonte, o técnico, de 64 anos, vai assinar um contrato válido até ao final da época 2020/21, com o objetivo de "trabalhar e dar a conhecer futebolistas jovens", num projeto em que o atual treinador, Ricardo Martins, vai-se manter como adjunto.

Manuel Machado vai treinar no terceiro escalão do futebol nacional, depois de já o ter feito entre 1998 e 2000, ao serviço do Fafe, e na temporada 2000/01, pelo Moreirense, equipa que 'catapultou' para a I Liga, tendo conseguido a permanência nas épocas 2002/03 (14.º lugar) e 2003/04 (nono).

O clube da vila de Moreira de Cónegos, também em Guimarães, foi precisamente o último que o técnico orientou - foi despedido em outubro de 2017, quando o Moreirense ocupava a 16.ª posição na I Liga, decorridas 10 jornadas.

O treinador natural de Guimarães liderou ainda o Nacional durante oito temporadas, entre 2005 e 2007, tendo igualado a melhor classificação da história do clube madeirense, em 2008/09 (quarto lugar), e atingido mais duas qualificações europeias, em 2005/06 (quinto lugar) e em 2013/14 (sexto).

Graças à quinta posição obtida nos campeonatos de 2004/05 e de 2010/11, Manuel Machado conseguiu ainda duas qualificações europeias pelo Vitória de Guimarães, clube no qual também conquistou um título nacional de juniores (1990/91) e realizou os primeiros jogos na elite do futebol nacional, como técnico interino (1992/93 e 1995/96).

Na I Liga portuguesa, Manuel Machado orientou ainda a Académica, nas épocas 2006/07 e 2007/08, o Sporting de Braga, em 2007/08, e o Arouca, em 2016/17, a última temporada da equipa do distrito de Aveiro na I Liga.

O técnico passou pela I Liga grega na época 2011/12, tendo orientado o Aris de Salónica em cinco encontros.

TYME // JP

Lusa/Fim