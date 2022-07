Os 'red devils' continuam, porém, sem contar com Cristiano Ronaldo, depois de o avançado ter falhado o arranque da pré-época e a digressão, alegando motivos familiares, e quando se fala que quer deixar o clube.

No jogo de hoje com o Aston Villa, em que o novo treinador, o neerlandês Erik Tem Hag, trocou a equipa aos 67 minutos, com exceção do guarda-redes De Gea, o United chegou ao intervalo a vencer por 2-0.

Jadon Sancho, aos 25 minutos, e um autogolo de Cash, aos 42, deram vantagem à formação de Manchester, antes de Leon Bailey, aos 49, e Calum Chambres, já nos descontos, aos 90+3, faturarem para os comandados de Steven Gerrard.

Nesta pré-época, o Manchester United ainda defronta o Atlético Madrid, em Oslo (30 de julho), e o Rayo Vallecano, já em Manchester (31 de julho).

RPM // PFO

Lusa/Fim