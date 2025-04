Uma semana depois do empate 2-2 em França, os 'red devils' estiveram em vantagem por 2-0, mas os franceses chegaram à igualdade no tempo regulamentar e até alcançaram a reviravolta, para 4-2, no prolongamento, antes de os ingleses encetarem a recuperação nos instantes finais, com o golo decisivo a surgir aos 120+1 minutos, por Harry Maguire.

O United, vencedor da Liga Europa em 2016/17, com José Mourinho, vai defrontar nas meias-finais o Athletic Bilbau, que bateu em casa os escoceses do Rangers, por 2-0, após o empate 0-0 na semana passada, e que volta a esta fase da competição 13 anos depois, mantendo a esperança de poder disputar a final no seu estádio, San Mamés.

O Bodo/Glimt continua a fazer história e qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais de uma competição europeia. Após ter vencido na Noruega (2-0), perdeu a segunda mão em Roma, por 3-1, mas no desempate por grandes penalidade impôs-se aos romanos, por 3-2.

A formação nórdica vai ter pela frente o Tottenham, que foi a Frankfurt eliminar o Eintracht com um triunfo por 1-0, depois da igualdade 1-1 registada no primeiro jogo, e volta às meias-finais da segunda prova continental de clubes 40 anos depois. Na altura, em 1983/84, os londrinos conquistaram a Taça UEFA.

As partidas das meias-finais jogam-se a duas mãos, em 01 e 08 de maio, sendo que a final da prova está agendada para 21 de maio, no Estádio San Mamés, em Bilbau.

MO // MO

Lusa/Fim