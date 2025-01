No jogo 'grande' da 23.ª jornada, um atraso de cabeça mal medido do jovem defesa central uzbeque e estreante Abdukodir Khusanov - reforço de inverno recrutado aos franceses do Lens - para o guarda-redes brasileiro Ederson resultou no primeiro golo do jogo, para os visitantes, logo aos três minutos, com o senegalês Nicolas Jackson a dar a bola de 'bandeja' para a finalização de Noni Madueke.

A formação de Manchester, com Bernardo Silva e Matheus Nunes no 'onze', e Rúben Dias de fora por lesão, lançou-se em busca do empate, que chegou ainda antes do intervalo, aos 42, com o internacional luso Matheus Nunes a assistir o defesa 'goleador' croata Josko Gvardiol, que fez o seu quinto golo na Premier League.

E foi já na segunda metade da partida que os anfitriões se colocaram pela primeira vez na frente do marcador, com o guardião Ederson a lançar uma bola longa para Erling Haaland, que aproveitou a saída despropositada do guarda-redes espanhol Robert Sanchéz para lhe fazer um 'chapéu'.

Depois, foi a vez do Chelsea tentar igualar o marcador, com o internacional português Pedro Neto a ser lançado aos 73 minutos, um minuto antes de Guardiola também mexer no City e retirar o avançado egípcio Omar Marmoush, contratado aos alemães do Eintracht Frankfurt, e que jogou hoje pela primeira vez nos 'citizens'.

O 'tiro' final do City chegou através de Phil Foden, após assistência de Haaland, aos 87 minutos, confirmando a vitória e a ascensão ao quarto posto do campeonato, com 41 pontos, os mesmos que o Newcastle - que venceu hoje fora o Southampton por 3-1.

Nos londrinos, João Félix falhou a partida, devido à morte de um familiar, enquanto Renato Veiga deverá estar a caminho da Juventus por empréstimo e também ficou de fora do encontro.

Já o Chelsea baixou para o sexto posto, com 40 pontos, sendo ultrapassado pelo rival de hoje e também pelos 'magpies'.

Na liderança está o Liverpool (53 pontos), que ganhou hoje ao Ipswich por 4-1, em segundo segue o Arsenal (47), que bateu o Wolverhampton, de Vítor Pereira (1-0), e em terceiro está o Nottingham Forest (44), de Nuno Espírito Santo, que foi goleado pelo Bournemouth, por 5-0.

DN // MO

Lusa/Fim