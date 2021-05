Na SAP Arena, em Mannheim, Alemanha, o Magdeburg confirmou o favoritismo, numa partida em que ao intervalo já vencia por sete golos de vantagem (15-8), que acabou por tornar-se crucial para os segundos 30 minutos.

A recuperação na reta final do Fuchse Berlim e consequente diferença de apenas dois golos no marcador ainda colocou alguma incerteza no marcador, mas o Magdeburg conseguiu segurar a vantagem, com a ajuda do guarda-redes Jannick Green (17 defesas), considerado o homem do jogo.

Mais cedo, o Rhein-Neckar Löwen arrecadou o terceiro lugar, depois de superar Orlen Wisla Plock, da Polónia, por 32-27, muito por culpa dos 11 golos anotados pelo ponta Jerry Tollbring.

AJC // VR

Lusa/Fim