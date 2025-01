Madison Keys, 14.ª do mundo, qualificou-se pela segunda vez para a final de um torneio do Grand Slam, depois de ter atingido esta fase no Open dos Estados Unidos em 2017, ao bater Swiatek, segunda, por 5-7, 6-1 e 7-6 (10-8), em duas horas e 35 minutos.

A norte-americana, que disputava a segunda meia-final em Melbourne, vai defrontar na final Aryna Sabalenka, vencedora das duas últimas edições do Open da Austrália e que tinha afastado a espanhola Paula Badosa, 12.ª da hierarquia.

NFO // AO

Lusa/Fim