Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon venceu por magro 1-0 em casa do Dijon, penúltimo, com golo do médio brasileiro Lucas Paqueta, aos 22 minutos.

Igualmente complicado o êxito caseiro do Mónaco, por 2-1, sobre o Nice, com Ben Yedder a marcar aos 28, de penálti, e 51, depois de Lees Menou ter igualado, aos 47.

Mais fácil o êxito do campeão PSG, que, em casa e com Danilo no banco, ganhou por 3-0 ao lanterna-vermelha Nimes, com tentos do argentino Di Maria (18), do espanhol Pablo Sarabia (36) e do inevitável Mbappé (68).

O Lille, que conseguiu o quinto triunfo consecutivo, comanda isolado, com 51 pontos, seguido do Lyon, com 49, do PSG, com 48, e do Mónaco, com 45.

O Rennes, com menos um jogo, empatou 1-1 em casa com o Lorient e vê o quarto lugar cada vez mais distante, pois soma agora 37 pontos.

Não tem companhia na quinta posição, porque o Lens deu dois de avanço ao Marselha, já sem o treinador André Villas-Boas, conseguindo resgatar só um ponto com o 2-2 final.

O Lille jogou mais cedo e foi vencer por 3-0 a casa do Bordéus, com golos do turco Yazici (54), do norte-americano Weah (66) e do canadiano Jonathan David (89), numa equipa que teve como titulares os portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches (saiu aos 72).

Sanches não era titular desde novembro, após lesão, e saiu aos 72, numa partida em que também jogou Tiago Djaló, entrando aos 81.

O Metz, sexto, também empatou a uma bola com o Montpellier, de Pedro Mendes, titular (saiu ao intervalo), e perdeu a hipótese de atingir igualmente os 37 pontos.

O Angers, oitavo classificado, falhou a aproximação aos lugares de acesso às competições europeias, ao empatar em casa do Reims, 12.º, numa partida em que até lançou o português Mathias Pereira Lage, aos 85, para tentar chegar ao golo.

Saint-Etiênne e Nantes empataram 1-1 e continuam próximos dos lugares de despromoção, enquanto Estrasburgo e Brest também empataram, mas a 2-2, em duelo de equipas 'tranquilas', mas na segunda metade da tabela.

