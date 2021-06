"A diferença foi mesmo só a temperatura que está aqui, onde está muito calor. Para a velocidade é importante o calor. De resto, não foi nada de novo, havia muita concorrência, mas o nível de trabalho foi igual", afirmou a velocista portuguesa, de 38 anos.

A atleta do Sporting correu os 100 metros em 11,15 segundos, no 'meeting' de Castellón, melhorando a melhor marca nacional, retirando dois centésimos à anterior por si estabelecida em 05 de junho último, em Salamanca, onde já tinha fixado o recorde em 11,21, em 2016.

Bazolo vai disputar pela terceira vez os Jogos Olímpicos, depois de ter sido porta-estandarte do Congo em Londres2012, onde não foi além das eliminatórias dos 100 metros, distância em que, já por Portugal, foi 28.ª no Rio2016, tendo ainda sido 30.ª nos 200.

"O meu foco é sempre continuar a trabalhar e conseguir melhorar tecnicamente, para estar na melhor forma. Conseguir neste palco umas semifinais seria muito bom e acho que ficava com o dever cumprido", vincou.

O registo conseguido no último dia de obtenção de marcas para Tóquio2020 era esperada pela velocista e pelo seu treinador, Rui Norte, devido aos indicadores de treino e ao resultado obtido nos Campeonatos de Portugal, no passado fim de semana, que a deixaram também entre as elegíveis para a prova olímpica dos 200 metros.

A qualificação de Bazolo, na II Copa Ibérica, integrada no 'meeting' de Playas de Castellón, aumentou a comitiva lusa de atletismo para 13 atletas - quatro já selecionados e outros nove com mínimos olímpicos.

João Vieira (50 km marcha), Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira (maratona) são os atletas já selecionados. Obtiveram mínimos Pedro Pichardo, Patrícia Mamona e Evelise Veiga (triplo salto), Francisco Belo e Auriol Dongmo (lançamento do peso), Liliana Cá (lançamento disco), Cátia Azevedo (400 metros), Ana Cabecinha (20 km marcha) e Lorene Bazolo (100 metros).

Dentro da quota de repescagem estão Nelson Évora e Tiago Pereira (triplo), Marta Pen (1.500 metros) e Irina Rodrigues (disco), além de João Vieira nos 20 km marcha.

