"Vamos jogar dentro daquilo que são as nossas características, as nossas forças e também as nossas debilidades. É um jogo difícil, com um adversário forte, mas nós temos de pensar que podemos vencer. É esta a mentalidade que eu passo para os jogadores", afirmou o técnico 'verde rubro', na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado.

Os 'leões do Almirante Reis' venceram pela primeira vez no campeonato na última jornada, numa partida caseira frente ao Tondela (2-1), após estarem reduzidos a dez elementos, devido ao cartão vermelho direto para Fábio China ainda antes do intervalo.

"A atitude que nós tivemos no jogo anterior, disputado com menos um jogador durante uma hora, e conseguir a vitória foi muito importante. Há que valorizar a atitude, o desempenho dos jogadores e a mentalidade competitiva na representação de um emblema como o do Marítimo, que é um clube grande, que se vai impondo na liga portuguesa", salientou.

Lito Vidigal defende que a "receita" para vencer no reduto do 'dragões' passa por saber "sofrer", ter muita "paciência" e também ser "inteligente" e "audaz" na procura do golo, apesar das "diferenças".

"O FC Porto é muito forte defensivamente e ofensivamente, por isso, é que todos os anos luta pelo título. Já ganharam duas vezes a Liga dos Campeões, há diferenças entre o FC Porto e o Marítimo, mas não pode haver diferenças no que toca à ambição de vencer", alertou o treinador.

O Marítimo nunca venceu no Estádio do Dragão para o campeonato, ao contrário de Lito Vidigal, que bateu os portistas na temporada 2015/16, ao serviço do Arouca (2-1).

"O Marítimo nunca ter conseguido uma vitória no [Estádio do] Dragão tem de servir de motivação. Nós sabemos que vamos encontrar um adversário forte, mas nós temos as nossas possibilidades também. Temos de ser fortes, intensos e, acima de tudo, sermos mentalmente muito fortes, o nosso objetivo é vencer, como em todos os jogos", garantiu.

Na procura por uma época "menos sofrida", o Marítimo viaja até ao norte do país, com apenas uma baixa no plantel (Fábio China, por castigo), para defrontar o FC Porto no sábado, às 18:30, no Estádio do Dragão.

