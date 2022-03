Messi vai voltar a falhar um jogo da Ligue 1, o que não acontecia desde janeiro quando esteve em isolamento devido à infeção pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, embora o argentino tenha perdido alguns jogos ainda no início da época e, depois, em outubro.

Na última semana, o jogador foi muito contestado pelos adeptos do Paris Saint-Germain, a par do internacional brasileiro Neymar, apesar da vitória caseira diante do Bordéus (3-0), mas na sequência da eliminação da equipa pelo Real Madrid na Liga dos Campeões.

Além de Messi, constam também no boletim clínico o extremo Di Maria, ainda lesionado e que só deverá retomar os treinos na próxima semana, e o defesa Sérgio Ramos e o médio Ander Herrera, que voltam apenas após a pausa para as seleções.

Outros ausentes são Juan Bernat e Kurzawa, também a recuperarem de lesões, mas com quem o treinador Mauricio Pochettino já deverá contar na próxima semana, em momento de pausa competitiva devido à paragem para compromissos de seleções.

O Paris Saint-Germain lidera a Liga francesa destacadamente, com mais 15 pontos do que o Marselha e do que o Nice, a 10 jornadas do final da competição.

