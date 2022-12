Messi sucede ao croata Luka Modric, que tinha sido eleito o melhor em 2018, e é o segundo argentino a vencer o prémio, instituído pela FIFA em 1982, sucedendo a Diego Armando Maradona, vencedor a 'solo' do Mundial de 1986.

No que respeita aos outros troféus, os sul-americanos arrebataram mais dois, o de melhor guarda-redes, por intermédio de Emiliano Martínez, e de melhor jovem, 'obra' do médio benfiquista Enzo Fernández.

Por seu lado, o francês Kylian Mbappé, com três golos na final, arrebatou o título de melhor marcador, com um total de oito, mais um do que o argentino Lionel Messi.

- Vencedores da 'Bola de Ouro' (prémio para o melhor jogador do Mundial, entregue desde 1982): Ano Vencedor 2022 Lionel Messi (Argentina) 2018 Luka Modric (Croácia) 2014 Lionel Messi (Argentina) 2010 Diego Forlán (Uruguai) 2006 Zinédine Zidane (França) 2002 Oliver Kahn (Alemanha) 1998 Ronaldo (Brasil) 1994 Romário (Brasil) 1990 Salvatore Schillaci (Itália) 1986 Diego Maradona (Argentina) 1982 Paolo Rossi (Itália)

