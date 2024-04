Com uma desvantagem de 2-1 da primeira mão em Inglaterra, a equipa do treinador luso deu a volta à eliminatória em solo gaulês com golos do turco Yazici, aos 15 minutos, e do capitão Benjamin André, aos 67, mas a formação de Birmingham recuperou aos 87 com um remate certeiro do defesa polaco Cash.

A decisão da eliminatória dos quartos de final seguiu primeiro para prolongamento e depois para as grandes penalidades, com Benjamim André a falhar no final da quinta série e a permitir o apuramento do Aston Villa.

Os atuais quartos classificados da Premier League vão agora defrontar Fenerbahçe ou Olympiacos nas meias-finais da Liga Conferência Europa, a 'terceira divisão' do futebol europeu.

Destaque ainda para Tiago Santos, que foi titular e esteve a tempo inteiro no Lille, com Tiago Morais a não sair do banco de suplentes.

A Fiorentina bateu o Plzen em outro duelo dos 'quartos', por 2-0, após prolongamento (0-0 no tempo regulamentar), e também se apurou para a próxima fase da prova. Na primeira mão, na República Checa, os dois emblemas tinham empatado a zero.

