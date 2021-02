A atleta do clube da Bobadela, Lisboa, atingiu a marca no seu único ensaio válido da competição, e está na liderança do 'ranking' mundial do ano. Já Irina Rodrigues, do Sporting, lançou a 60,73 metros e é a segunda melhor atleta mundial do ano.

Nas restantes provas femininas, o peso também conheceu um bom nível, com triunfo de Jessica Inchude (Sporting) com 17,26 metros, derrotando Francislaine Serra (Sporting de Braga), com 16,62 metros, e Eliana Bandeira (Benfica), com 16,24 metros.

No martelo, Inês Florêncio (Vidigalense) lançou a 42,87 metros e no dardo a melhor foi Bárbara Bica (CS Gaia), com 40,87 metros.

Nas provas masculinas, destaque para Leandro Ramos, do Benfica, que lançou o dardo a 73,18 metros (num concurso com mais quatro lançamentos acima de 70 metros).

Edujose Lima (Sporting) foi o vencedor do lançamento do disco, com a marca de 55,05 metros, e, no martelo, o triunfo foi de António Vital e Silva (Benfica), com 67,10 metros, à frente de Ruben Antunes (Sporting), que lançou a 66,31 metros.

Daniel Santiago (Sporting) foi o vencedor do lançamento do peso, com 15,98 metros.

