Liga inglesa suspensa pelo menos até 30 de abril Os responsáveis pelo futebol inglês decidiram prorrogar a suspensão das competições, pelo menos, até 30 de abril, devido à pandemia da Covid-19, mas têm a intenção de conseguir terminar a temporada 2019/20, anunciou hoje a federação inglesa. desporto Lusa desporto/liga-inglesa-suspensa-pelo-menos-ate-30-de_5e7387e4fed2021973adda1f





"Decidimos que os jogos profissionais em Inglaterra vão ser adiados, pelo menos, até 30 de abril", refere o organismo federativo, em comunicado, depois de uma reunião por videoconferência em que participaram também a Liga inglesa e representantes dos campeonatos masculino e feminino.

Os responsáveis ingleses já tinham suspendido a temporada até 03 de abril, mas agora prorrogaram essa suspensão, de modo a promover o "distanciamento social" defendido pelo governo britânico, com o objetivo de tentar travar a propagação do novo coronavírus.

No documento, a Federação Inglesa de Futebol (FA) voltou a saudar o adiamento do Euro2020 para o verão de 2021, de modo a dar tempo para que os campeonatos nacionais possam terminar assim que seja possível "fazê-lo com segurança".

"A evolução da Covid-19 permanece incerta e queremos garantir a todos que a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e adeptos são a nossa prioridade", acrescentou.

As regras da FA determinam que "a temporada não deve terminar depois de 01 de junho", mas esse limite fica agora "indefinido" para a corrente temporada.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

