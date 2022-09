"Os clubes foram, nesta reunião, informados sobre a evolução do processo que conduzirá à introdução do VAR no início da próxima época e ficaram a saber que o trabalho de levantamento infraestrutural junto de cada clube começará já em outubro, com as visitas da equipa de verificação e validação da LPFP (que será acompanhada por elementos da Federação Portuguesa de Futebol) a cada um dos estádios, de forma a aferir e sinalizar as necessidades, a serem implementadas durante os próximos meses, para que todos os recintos desportivos reúnam, no início da próxima época, as condições para que a totalidade dos jogos da competição decorram, em 2023/24, com vídeoárbitro", lê-se no comunicado da Liga de clubes.

Segundo o organismo liderado por Pedro Proença, "os clubes, que há muito reclamavam a implementação do sistema de vídeoarbitragem, manifestaram o seu agrado pela chegada do VAR" ao segundo escalão do futebol português.

Os clubes da II Liga agradeceram à direção executiva da LPFP o "empenho colocado na resolução de uma matéria que era, também pela LPFP, considerada determinante para o desenvolvimento da competição".

