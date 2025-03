Em comunicado, a Liga destaca o facto de, pela primeira vez, em vários anos, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "ter estado incondicionalmente ao lado dos clubes na validac¸a~o do referido Manual de Licenciamento".

A FPF esteve representada no encontro por Rui Pereira Caeiro, nomeado pelo novo presidente Pedro Proença, antigo líder da Liga, com o intuito de "cimentar o espi´rito de unia~o e a nova relac¸a~o de dia´logo e cooperac¸a~o entre as duas instituic¸o~es, na defesa dos interesses da indu´stria".

Rui Pereira Caeiro junta-se aos representantes de Casa Pia (Ju´lia Almeida), FC Porto (Tiago Madureira), Rio Ave (Alexandrina Cruz), Benfica (Lourenc¸o Coelho), Sporting (Ama^ndio Novais), Chaves (Francisco Carvalho), Paços de Ferreira (Paulo Menezes) e Vizela (Joaquim Ribeiro).

Na nota divulgada, a LPFP destaca a forma como Helena Pires "tem conduzido a fase de transic¸a~o, mantendo a estabilidade e a tranquilidade da organizac¸a~o e das suas competic¸o~es".

Por proposta da direção da Liga, a diretora-executiva coordenadora Helena Pires foi designada como presidente interina até ao sufrágio do organismo regulador do futebol profissional, em 11 de abril, passando depois a exercer funções como secretária-geral federativa.

