Em declarações aos jornalistas na 'media zone', Evans disse ter tido "um bom dia dentro do carro", apesar de sentir que "ainda há áreas a melhorar".

"Esta tarde fiquei bastante satisfeito com o carro. Ainda há algumas áreas em que podemos melhorar, mas, no geral, estou satisfeito", referiu o piloto da Toyota.

Evans tem, agora, cinco especiais para defender a liderança, incluindo a dupla passagem por Fafe e pelo salto da Pedra Sentada.

"O salto? Não sou grande fã. É sempre difícil colocar o carro direito, mas é igual para todos", sublinhou.

A chave do último dia será a "escolha de pneus".

"Temos de ver que pneus ainda temos e quais levar. Alguma coisa há de funcionar", concluiu o líder do Rali de Portugal, quarta de 12 provas do Campeonato do Mundo.

