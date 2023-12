Na BayArena, os visitantes adiantaram-se no marcador logo aos cinco minutos, através do norueguês Julian Ryerson, mas o nigeriano Victor Boniface igualou para o Bayer Leverkusen já aos 79 minutos da segunda parte, depois de Wirtz ter visto um golo invalidado pelo videoárbitro (VAR) no final do primeiro tempo por fora de jogo

Com o empate, a formação de Leverkusen mantém-se no topo da tabela da Bundesliga, com 35 pontos, mas arrisca uma 'colagem' do Bayern Munique, que viu o seu encontro desta 13.ª jornada ser adiado por causa da neve e tem 32 pontos.

O duelo entre o Mainz, que jogava em casa, e o Friburgo terminou com a vitória dos forasteiros, com o atacante austríaco Michael Gregoritsch a fazer o único golo aos 70 minutos, dando os três pontos ao Friburgo, que é oitavo com 18, enquanto os anfitriões estão no 17.º e antepenúltimo posto com apenas oito.

