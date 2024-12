Após uma primeira parte 'cinzenta' e sem grandes ocasiões de golo, o técnico Gian Piero Gasperini mexeu ao intervalo com uma tripla substituição, fazendo entrar Lookman, De Roon e Djimsiti para os lugares de Retegui, Brescianini e Hien, respetivamente, mas foi aos 64 que entrou em campo Nicolo Zaniolo, que virou o herói da partida, marcando logo a seguir, aos 66, o único golo do encontro.

Com o guarda-redes português Rui Patrício no banco, a Atalanta somou mais três pontos e segue imparável no comando da Serie A, com um total de 37 pontos em 16 jornadas.

Em segundo lugar está o Nápoles, com 32, que joga hoje no terreno da Udinese.

DN // AO

Lusa/Fim