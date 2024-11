Em comunicado divulgado no seu site oficial, o organismo refere que o jogador do FC Barcelona foi dispensado das opções e não jogará com Portugal e Escócia face a "uma lesão nas costas sofrida no jogo do campeonato espanhol contra a Real Sociedad, que o deixará afastado nos relvados durante cerca de 10 dias".

A principal figura da seleção polaca, de 36 anos, soma 20 golos neste arranque de época, entre Liga espanhola (14), Liga dos Campeões (cinco), pelos catalães, e Liga das Nações (um), tendo cumprido os 90 minutos no encontro de domingo com a Real Sociedad, em que os líderes de La Liga perderam por 1-0.

De resto, no domingo, o selecionador Michal Probierz já tinha chamado Michael Ameyaw, jogador do Rakow.

A Polónia joga com Portugal na sexta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, em duelo da quinta e penúltima jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, sendo que basta um ponto para a equipa das 'quinas' assegurar a qualificação para os quartos de final da competição.

Três dias depois, em 18 de novembro, a Polónia recebe a Escócia, enquanto Portugal visita a Croácia, na derradeira jornada.

Portugal lidera o grupo, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, segunda classificada, e seis face à Polónia, terceira. A Escócia é última colocada, com um ponto.

