"Uma coisa é certa hoje: a minha história com o Bayern chegou ao seu final", revelou o jogador, de 33 anos, durante a conferência de imprensa da seleção polaca, mas sem indicar qual será o seu futuro, depois de oito épocas na equipa de Munique.

Lewandowski, que tem mais um ano de contrato com o Bayern, mas tem sido associado ao FC Barcelona, acrescentou que uma saída será o melhor para todos e que não acredita que o clube alemão vá colocar entraves.

"Não consigo imaginar mais cooperação com o clube, depois do que aconteceu nos últimos meses. Penso que a transferência será o melhor para todas as partes. Acredito que o Bayern não me vá colocar entraves, só porque pode", adiantou.

A declaração do jogador, a mais forte até ao momento, não deverá cair bem na estrutura do clube alemão, depois de o diretor desportivo Hasan Salihamidzic e o diretor-executivo Oliver Kahn terem dito que o polaco iria cumprir o contrato.

A imprensa alemã já indicou que o empresário de Lewandowski, Pini Zahavi, tem um acordo verbal com o FC Barcelona, prevendo um contrato de três épocas entre o avançado e o clube espanhol.

O avançado foi o melhor marcador da Liga alemã em sete ocasiões, seis das quais ao serviço do Bayern Munique, e venceu também a Bota de Ouro, que premeia o máximo goleador nos campeonatos europeus, em 2021 e 2022.

Antes do Bayern, o futebolista representou durante quatro épocas o Borussia Dortmund, contabilizando nas duas equipas um total de 312 golos na Bundesliga, e um total de 447 golos marcados em todas as competições.

RPM // NFO

Lusa/Fim