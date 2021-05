"Não tenho na cabeça algo que gostasse de fazer, talvez seja o momento para uma experiência fora da Europa. Estou sozinho com a minha esposa e tenho mais liberdade de sair. Se recebi alguma proposta do FC Porto? Não tenho o hábito de falar publicamente sobre as propostas de trabalho que recebo", disse o técnico madeirense no final do fórum organizado pela Associação Nacional de Treinadores (ANTF).

Perante a insistência dos jornalistas sobre um eventual interesse do FC Porto, face às dúvidas que se levantam acerca da continuidade de Sérgio Conceição, manteve-se inamovível: "Como lhe disse, a minha ideia é não voltar para Portugal, as coisas amanhã podem-se alterar, mas gostaria de continuar mais algum tempo fora. Tenho essa ideia na cabeça, de voltar a Portugal quando for de forma definitiva".

Sobre o porquê da sua longa inatividade profissional, Jardim referiu a pandemia do novo coronavírus e razões de ordem familiar, mas confessa que lhe está a faltar o treino e mostra-se disponível para abraçar um projeto com os requisitos que considera essenciais já na próxima época.

Finalmente, quando questionado sobre rumores que apontam para a possibilidade de vir a assumir o comando técnico dos brasileiros do Corinthians, não negou: "Vamos ver... ", disse, com um sorriso.

