A 67.ª edição do galardão, promovido pela agência polaca PAP e com a participação de 21 outras agências de notícias, incluindo a Lusa, premiou o ano dourado do nadador de 22 anos, uma das grandes figuras dos últimos Jogos.

Marchand, campeão olímpico dos 200 bruços, 200 mariposa, 200 estilos e 400 estilos, somando ainda um bronze na estafeta de 4x100 estilos, figurou na lista de 20 das 21 agências, cinco vezes no primeiro lugar, somando um total de 155 pontos.

O nadador francês segue-se ao tenista sérvio Novak Djokovic, distinguido em 2023, e entrega à França o quarto galardão, depois de Michel Jazy (1965) e Jean-Claude Killy (1967 e 1968).

A grande estrela dos Jogos Olímpicos na capital francesa tornou-se ainda apenas no quarto nadador, e terceiro nadador masculino, a conquistar quatro medalhas de ouro em eventos individuais numa única edição, sendo recordista mundial nos 400 estilos, em piscina de 50 metros, e nos 200 estilos em piscina curta, com recordes olímpicos nos 200 mariposa, 200 bruços, 200 estilos e 400 estilos.

Em segundo lugar ficou o ciclista esloveno Tadej Pogacar, vencedor da Volta a Itália e da Volta a França, além do título mundial de fundo e muitas outras vitórias num 2024 dominador, com 148 pontos.

No terceiro lugar, pela segunda vez seguida, ficou o sueco Armand Duplantis, campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara, com 142.

- Lista dos 25 mais votados:

1. Leon Marchand (França), natação 155 pontos.

2. Tadej Pogacar (Eslovénia), ciclismo 148.

3. Armand Duplantis (Suécia), atletismo 142.

4. Jannik Sinner (Itália), ténis 113,5.

5. Max Verstappen (Países Baixos), Fórmula 1 71.

6. Rodri (Espanha), futebol 53.

7. Marco Odermatt (Suíça), esqui alpino 49.

8. Yaroslava Makhutchikh (Ucrânia), atletismo 43.

9. Remco Evenepoel (Bélgica), ciclismo 36.

10. Nikola Jokic (Sérvia), basquetebol 35.

11. Sifan Hassan (Países Baixos), atletismo 27.

12. Aryna Sabalenka (Bielorrússia), ténis 26.

13. Harrie Lavreysen (Países Baixos), ciclismo 25.

14. Femke Bol (Países Baixos), atletismo 21.

15. Johannes Thingnes Boe (Noruega), biatlo 19.

16. Oleksander Usyk (Ucrânia), boxe 14.

Sarah Sjostrom (Suécia), natação

18. Novak Djokovic (Sérvia), ténis 12.

19. Nafissatou Thiam (Bélgica), atletismo 11.

Carlos Alcaraz (Espanha), ténis

21. Paola Egonu (Itália), voleibol 10.

22. Lamine Yamal (Espanha), futebol 09.

23. Jude Bellingham (Inglaterra), futebol 07.

Iga Swiatek (Polónia), ténis

Josef Dostal (República Checa), canoagem

Nicoló Martinenghi (Itália), natação

