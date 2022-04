A formação de Berlim adiantou-se no marcador aos 26 minutos, através de Sheraldo Becker, do Suriname, tendo os anfitriões virado o resultado na etapa complementar, primeiro por intermédio de André Silva, na conversão de uma grande penalidade, aos 61, e depois pelo sueco Emil Forsberg, já no terceiro minuto de compensação (90+3), evitando assim que a partida seguisse para prolongamento.

Na final da prova, a equipa de Leipzig, atual terceira classificada no campeonato alemão, vai defrontar o Friburgo, quinto na 'Bundesliga' e que na terça-feira venceu em casa do Hamburgo por 3-1.

