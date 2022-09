Perto do final do primeiro tempo, o atacante gambiano Assan Ceesay abriu a contagem para os forasteiros, com um autogolo do médio espanhol Joan González a restabelecer a igualdade aos 55.

O brasileiro Gabriel Strefezza, lançado em campo aos 78, deu a vitória ao Lecce cinco minutos depois, com a formação visitante a somar a sua primeira vitória na Serie A na presente temporada, contabilizando seis pontos.

Já a Salernitana é 10.ª classificada com sete pontos, e já não ganha há quatro jogos, depois de um bom início de época.

DN // NFO

Lusa/fim