'Leão' Bolasie foi despenalizado e pode defrontar FC Porto

O futebolista Bolasie, do Sporting, foi despenalizado do jogo de castigo que lhe tinha sido imposto pela expulsão em Portimão e pode defrontar o FC Porto no domingo, disse hoje à agência Lusa fonte oficial dos 'leões'.

