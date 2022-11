O dérbi 'della capitale' -- com as paixões que desperta -, deixou os 'laziales' em comemoração como se tivessem acabado de conquistar o 'scudetto', em contraste com a desilusão dos adeptos da Roma presentes no Estádio Olímpico.

O lance que definiu o jogo, em que a Lazio se soube defender perante uma Roma pouco capaz, partiu de um erro defensivo aos 29 minutos, no que parecia ser uma inofensiva saída de bola da equipa da casa.

O guarda-redes internacional português Rui Patrício tocou em Ibanez, o defesa adiantou ligeiramente e, pressionado, perdeu a bola, com o espanhol Pedro Rodriguez a deixar em Filipe Anderson, para o 1-0.

A derrota da Roma nesta jornada atira a equipa para o quinto lugar (25 pontos), com os mesmos 25 pontos, enquanto a Lazio sobe a terceiro, com os mesmos 27 pontos da Atalanta, que no sábado perdeu em casa com o líder Nápoles (35).

Também hoje, a Fiorentina (11.ª) foi vencer a casa da Sampdoria (19.ª), por 2-0, mantendo-se em zona de meio da tabela, com os mesmos 16 pontos do Bolonha (12.º), que somou a terceira vitória seguida, na receção ao Torino (10.º), por 2-1.

A 'Samp' é 19.ª (seis pontos) e uma das equipas 'aflitas' na Série A, juntamente com Hellas Verona (20.º, cinco), de Miguel Veloso, que hoje perdeu por 2-0 na visita ao Monza (15.º, 13 pontos), de Dany Mota.

A 13.ª jornada da Liga italiana completa-se ainda hoje com a receção da Juventus ao Inter de Milão.

RPM // AJO

Lusa/Fim