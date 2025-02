Na sessão de apresentação da candidatura às eleições marcadas para 19 de março, resultante da 'coligação' com o ainda secretário-geral do organismo José Manuel Araújo, sob o lema 'Juntos pelo olimpismo', Laurentino Dias, de 71 anos, mostrou alguns 'trunfos' eleitorais, na véspera da formalização, agendada para quinta-feira, às 12:00, quando o mandatário João Paulo Bessa entregar as listas.

O arquiteto, antigo jogador internacional e selecionador de râguebi, também ele mandatário em todas as candidaturas de José Manuel Constantino, já tinha sido apresentado, tendo o legado do antigo presidente sido o mote para o discurso de Laurentino Dias.

"É em honra de todos os que foram à luta que nós aqui estamos, para tentar fazer melhor, talvez, mas, pelo menos, fazer igual", começou por dizer o socialista, antigo secretário de Estado da Juventude e do Desporto dos governos de José Sócrates que concorre ao COP com Fernando Gomes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Alexandre Mestre, também antigo responsável pela tutela.

Depois de apresentar Nuno Laurentino como candidato a secretário-geral, caso seja eleito, e confirmado José Manuel Araújo como primeiro 'vice', dirigindo-se a Fernanda Ribeiro, a "mais medalhada atleta portuguesa" -- sobre quem, depois, questionado pelos jornalistas, disse apenas que faria parte das listas, sem especificar em que funções --, apresentou-se aos atletas, que, juntamente com os treinadores, serão a sua prioridade.

"Quero fazer o possível para continuar o que foi a obra de José Manuel Constantino no COP. Sabemos que é muito difícil, mas esse é o primeiro desafio", vincou Laurentino Dias.

O jurista natural de Fafe recordou, perante um auditório do COP composto com dirigentes federativos, antigos atletas e ex-governantes, a "vida inteira dedicada ao desporto por José Manuel Constantino e os últimos 12 anos inteiramente dedicados ao COP".

O desafio seguinte, várias vezes referido como "uma enorme responsabilidade", passa por "honrar o contrato" estabelecido no final do ano passado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que "trará 50 milhões de euros ao COP, nos próximos quatro anos, para potenciar várias competências".

Apelando à "costela desportiva" do primeiro-ministro Luís Montenegro, de quem assegurou ser "amigo", agradeceu ao chefe do Governo este "contrato avultado", que se afigura como "uma enorme responsabilidade", para recordar os seus seis eixos programáticos. Destacou alguns pontos, como a transparência, a integridade e o financiamento do sistema desportivo, neste último caso priorizando a revisão da distribuição das receitas das apostas desportivas e a alteração da lei do mecenato e o estatuto fiscal dos atletas.

"Tenho um enorme orgulho. Eu não posso ter o desplante de dizer que é o melhor programa que já foi apresentado para uma gestão do COP. Mas, se não é o melhor, é dos melhores", atirou, confiante.

De resto, Dias focou-se numa mensagem concentrada na união e nos atletas como estando "no centro de tudo", prestando homenagem aos que se superam em prol do país.

"Não precisava de dizer que os atletas estão no centro de tudo, porque há anos que já estavam e nós vamos estar aqui, ao vosso serviço", referiu Laurentino Dias, como que respondendo ao seu principal opositor na corrida ao COP, Fernando Gomes.

Há pouco menos de uma semana, no mesmo local, Gomes ambicionou "impulsionar Portugal e o movimento olímpico nacional no mundo", com o "atleta no centro de tudo".

Laurentino Dias interpelou ainda Jorge Vieira - presente no auditório do COP, apenas como convidado, como fez questão de esclarecer - para lamentar a sua desistência da 'corrida', prometendo uma aproximação ao antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"Vamos ter oportunidade para falar, depois de 19 de março", prometeu.

Quanto à distribuição das receitas das apostas desportivas, o antigo governante recordou que esta tem já 10 anos e, tendo disponibilizado "muito dinheiro para o sistema desportivo", fê-lo "de forma desequilibrada", procurando "encontrar formas" de corrigir esse desnível

O prazo para a formalização das candidaturas ao COP termina na quinta-feira, tendo cada uma de ser subscrita por nove federações olímpicas.

As eleições marcadas para 19 de março vão eleger o sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino em agosto passado.

JP // MO

Lusa/Fim