"Antes de mais, dizer que é um jogo muito importante para nós, mas não é decisivo. É um jogo muito importante, em que vamos com a ambição de jogar bem, ter um futebol ofensivo e vencer o jogo", começou por dizer o técnico, logo a abrir a conferência de imprensa de antevisão, no Seixal.

Sem se deter, na mesma resposta inicial, previu que o clássico "seja quentinho, como todos os outros", e vincou que "o mais importante é a mentalidade vencedora e a ambição de vencer o jogo".

"Digo 'quentinho' porque são aqueles jogos que nós queremos jogar, enquanto treinadores, enquanto jogadores. E, num momento da época [que é] importante, nós queremos estar a 'top'", apontou.

Depois, instando a especificar a importância do resultado deste encontro com o FC Porto para o que resta do campeonato, Lage explicou que "o campeonato aproxima-se do final" e o Benfica quer "continuar na liderança", mas, antes disso, antecipou um jogo "muito dividido e muito rápido".

"Porque ambas as equipas gostam de jogar rápido, gostam de pressionar, estão muito fortes a atacar a profundidade, são muito fortes nas transições ofensivas. Prevejo isso: um jogo muito tático, mas não amarrado. Um jogo, sim, de velocidade, em que a bola rapidamente pode sair de uma área e em dois ou três passes estar na outra", analisou.

O Benfica visita o FC Porto no domingo, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Bruno Lage segue em segundo lugar no campeonato, com os mesmos pontos que o líder, o Sporting, que recebe o Sporting de Braga na segunda-feira.

Os 'dragões', por sua vez, seguem em terceiro lugar, com os mesmos pontos que os bracarenses, a nove pontos dos dois rivais lisboetas.

No encontro da primeira volta, no Estádio da Luz, o Benfica venceu por 4-1, mas na época passada, no Estádio do Dragão, foi goleado por 5-0.

Lage, no entanto, garantiu que nenhum desses jogos entrou no 'balneário' durante esta semana.

"Nem isso [o jogo da época passada], nem o que fizemos na primeira volta, nem o momento que estamos a viver [com oito vitórias consecutivas na I Liga]. O que interessa é o futuro", indicou o treinador dos 'encarnados'.

