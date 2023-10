A informação foi adiantada pelo presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), na noite de sábado, durante a gala anual da federação, que decorreu nas Penhas da Saúde, serra da Estrela.

Pedro Flávio adiantou que o espaço, que resulta de uma parceria entre a federação e a universidade, tem montadas uma pista sintética de aprendizagem de esqui e de snowboard, duas pistas sintéticas de curling, um circuito de roller ski e uma área para a introdução ao snowboard Freestyle.

Já depois de o Laboratório estar em funcionamento, vai ser instalada uma pista sintética para a prática de hóquei e de patinagem no gelo e foi feita uma candidatura conjunta da FDIP e da UBI ao Turismo de Portugal, para a aquisição de um simulador de esqui e de snowboard, com um ecrã gigante e ajustável ao nível do utilizador.

Com os equipamentos já instalados, o dirigente federativo informou ter sido feito há dias um teste com alunos do primeiro ano do curso de Ciências do Desporto, que "funcionou bastante bem".

"Será, com toda a certeza, um equipamento inovador, porque permite a prática destas modalidades, ainda que numa vertente de introdução às modalidades, em pista sintética, sem dimensão significativa para praticar estes desportos", sublinhou Pedro Flávio.

De acordo com o presidente da federação, o Laboratório de Desportos de Inverno "tem um potencial enorme" e vai estar aberto a atletas, escolas, a população em geral e a comunidade académica.

"O que estamos a fazer é a conciliar, num só espaço, um conjunto de modalidades de inverno e abri-lo à comunidade e à comunidade académica", disse Pedro Flávio, em declarações à Lusa.

Quando o simulador estiver também disponível, o responsável explicou que "pode ser programado para uma pessoa que nunca experimentou ou para um atleta de elite".

"É uma forma de treinar alguma técnica, é bastante físico e também adaptável", referiu Pedro Flávio, que destacou ainda a possibilidade de o Laboratório poder vir a ser um local com condições para ser desenvolvida investigação científica, por exemplo através da recolha de dados.

No Laboratório de Desportos de Inverno, localizado junto ao polo de Ciências Sociais e Humanas, podem ser treinadas manobras, movimentos, remates à baliza, passes e outros gestos técnicos.

"É uma mais-valia que ficará aberta não só aos alunos, que veem alargadas as modalidades que podem experimentar, como à comunidade em geral. É uma mais-valia para todos", vincou o reitor da UBI, Mário Raposo, também presente na gala da FDIP.

