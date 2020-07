Koehler desiste e Luísa Pelayo acede ao quadro principal do Nacional de ténis

A tenista Maria João Koehler, seis vezes campeã nacional, desistiu hoje do encontro com Luísa Pelayo, quando liderava por 5-4, e falhou a qualificação para o quadro principal do Campeonato Nacional Absoluto, que decorre no Monte Aventino, no Porto.